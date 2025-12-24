Taiwan, terremoto di magnitudo 6.1 colpisce l’isola

A Taiwan un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito la contea costiera sud-orientale di Taitung. Il sisma, avvenuto a una profondità di 11,9 km, ha scosso anche gli edifici della capitale Taipei. Secondo i vigili del fuoco la scossa non ha provocato vittime o danni.
