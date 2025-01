Viaggio tra le architetture più all’avanguardia della Polonia

7/20

Nello stesso complesso del Warsaw UNIT troviamo anche la torre MYHIVE WARSAW SPIRE che, con i suoi 220 metri e 49 piani è una delle torri con uffici più alte della città. Progettata e costruita in conformità con i requisiti ecologici del BREEAM Excellent Certificate, ha ricevuto premi agli Europa Property CEE Investment & Green Building Awards nella categoria "Green Building of the Future" e "The best architectural project in Poland 2011"

Due cuori e uno chalet, le baite più romantiche delle Alpi italiane