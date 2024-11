Ungheria “on the road”, viaggio nella regione vinicola del Tokaj

Prima tappa del nostro viaggio è la città che dà il nome all'intera regione: Tokaj. Centro storico del commercio vinicolo, è menzionata per la prima volta in un documento del 1353 e si trova su una collina all’incrocio dei fiumi Tisza e Bodrog. Famosa è la Sinagoga del XIX secolo, utilizzata dai tedeschi come quartier generale durante la seconda guerra mondiale e oggi trasformata in un centro culturale. Da visitare il Museo del vino, riaperto nel marzo del 2016 e ospitato in una villa del XVIII secolo al cui interno si può scoprire la storia della città e del suo vino. Il modo migliore per degustare il leggendario "nettare" della zona è farlo direttamente nelle cantine del XVI secolo scavate per decine di metri nella roccia vulcanica: veri e propri labirinti le cui pareti sono coperte da uno spesso strato di Cladosporium cellare, un tipo comune di fungo che genera una particolare muffa. Questa si nutre dell’alcol che evapora dalle botti e, mista all’aria, penetra nel legno creando quell’aroma unico e distintivo del Tokaji. La più famosa di queste cantine prende il nome dalla famiglia Rákóczi che governò la città di Tokaj nel XVII secolo e il cui palazzo era situato in posizione strategica nel cuore della città medievale. Qui si trova la più grande sala sotterranea dei cavalieri di Tokaj-Hegyalja. Con i suoi trenta metri di lunghezza, dieci di larghezza e cinque di altezza, la sala ha un carattere marcatamente medievale: qui è stato offerto il miglior vino del paese, il Tokaji Aszú, a re ungheresi, principi della Transilvania e ospiti di alto rango.