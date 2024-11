The St. Regis Rome, da 130 anni icona dell’ospitalità capitolina

Che sia un raffinato tè pomeridiano, un aperitivo a base di Bloody Mary (inventato proprio in un St Regis, quello di New York, nel 1934) o la cerimonia serale dello Champagne Sabering, i rituali di The St. Regis Rome onorano una tradizione in cui arte, musica e cucina si intrecciano per creare esperienze singolari. L'albergo di via Vittorio Emanuele Orlando è un luogo inclusivo e accogliente che si apre alla città con concerti, degustazioni, mostre d’arte contemporanea en plein air e dibattiti. Si chiama l'"Arte di Vivere" il festival di arte, musica, food e mixology (giunto nel 2024 alla terza edizione) che, una volta all'anno, celebra la filosofia del brand in una tre giorni di eventi pensati per esaltare la cultura del bien vivre e dell’ospitalità italiana in un calendario all’insegna dell’eccellenza artistica e culinaria. Si comincia al risveglio con i concerti del mattino per proseguire a mezzogiorno con il pranzo a La Credenza di Augusto 1894. Il pomeriggio, al Lumen Cocktail Bar (cuore pulsante dell'hotel) ecco l’afternoon tea con sottofondo musicale. Dall'8 al 15 dicembre, le creazioni di 10 artigiani romani d'eccellenza animeranno un personalissimo Christmas market.