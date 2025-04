Dazi Trump, Tariffe Usa alla Cina al 145%. Tregua con l’Europa. LIVE

I dazi di Trump contro la Cina sono complessivamente al 145%. Secondo fonti della Casa Bianca citate da Cnbc, il 125% di tariffe reciproche annunciato dal presidente si va a sommare al 20% di dazi imposti in precedenza per il fentanyl. La notizia contribuisce al nuovo crollo di Wall Street: il Dow Jones cede in chiusura il 2,5%, il Nasdaq il 4,31%. Pechino è pronta a trattare, ma intanto svaluta lo yen e agita lo spettro del debito americano. Trump: “Xi intelligente, faremo un buon accordo”. Sul presidente l'ombra dell'insider trading, i dem chiedono di “indagare”: poche ore prima dell'annuncio aveva postato la frase “è il momento di comprare”. Se la retromarcia del tycoon non produce effetti in America, induce invece la Commissione Ue a fermare i contro-dazi per tre mesi. La tregua fa volare le Borse europee, Piazza Affari è la migliore.

