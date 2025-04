Cosa significa "insider trading"e perché è reato manipolare i mercati

Ma cosa si intende nello specifico con insider trading? Il termine si riferisce all’uso di informazioni privilegiate per acquistare o vendere titoli sul mercato prima che tali dati siano di dominio pubblico. È considerato illegale quando queste notizie danno un vantaggio illecito a chi le usa per operazioni di Borsa. L’informazione in questo caso deve essere rilevante per il valore del titolo e non deve essere ancora stata resa pubblica. Chi la usa per acquistare o vendere titoli finanziari, solitamente ha avuto accesso a quella notizia grazie a un ruolo fiduciario (come un politico, un dirigente, un funzionario pubblico o un consulente)