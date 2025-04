Apple, ipotesi produzione in India di tutti gli iPhone per gli Usa

Introduzione

Come riporta il Financial Times citando fonti a conoscenza del dossier, già dal prossimo anno l’assemblaggio di tutti gli iPhone Apple venduti negli Stati Uniti potrebbe migrare dalla Cina verso l’India. A spingere l’azienda di Cupertino verso un’accelerazione del cambio di produzione è la crescente ostilità commerciale tra Washington e Pechino, dopo l’imposizione di tariffe al 145% da parte dell’amministrazione Trump. Ecco come potrebbero mutare gli investimenti.