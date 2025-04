Dazi, pronta la risposta Ue. Colpite le Harley, salvo il whisky

Introduzione

L’Unione europea è pronta a colpire nelle roccaforti repubblicane in risposta ai dazi lanciati da Donald Trump. Una rappresaglia "ben calibrata" che, nel solco della guerra commerciale già andata in scena durante il primo mandato del tycoon, tornerà a far tremare le icone del made in Usa: nella lista dei contro-dazi europei fino al 25% che Bruxelles metterà in campo a partire dal prossimo 15 aprile spiccano Harley-Davidson e Levi's. Ecco cosa aspettarsi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'ANDAMENTO DELLE BORSE E DEI MERCATI).