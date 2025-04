Dazi Trump, altalena sulle Borse asiatiche, tonfo a Singapore. LIVE

Pechino invita Washington a impegnarsi con il dialogo per risolvere le varie questioni pendenti bilaterali sul commercio. "La Cina sollecita gli Stati Uniti a cancellare tutti i dazi unilaterali contro la Cina, a fermare la soppressione economica e commerciale contro la Cina e a risolvere in modo adeguato le differenze con la Cina attraverso il dialogo con rispetto reciproco e su un piano di parità", ha affermato un portavoce del ministero del Commercio in una nota. Il presidente americano Donald Trump ha detto ieri che imporrà ulteriori tariffe del 50% se Pechino non ritirerà i suoi dazi del 34% di ritorsione contro gli Usa.