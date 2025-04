Dazi Usa, cosa importa l’Italia dagli Stati Uniti?

Fanno ancora discutere i dazi imposti dal presidente americano Donald Trump a 180 Paesi in tutto il mondo, tra cui l’Italia. La nostra bilancia commerciale è in positivo di 42 miliardi, un segnale che le nostre esportazioni valgono più delle importazioni. Ma quali sono i prodotti che importiamo? Tra le voci principali si segnalano i prodotti di cave e miniere, i prodotti farmaceutici e i macchinari

In una giornata segnata da una situazione di caos sui mercati finanziari, con le Borse di tutto il mondo in picchiata (QUI LA DIRETTA) , si discute ancora dei dazi imposti dal presidente americano Donald Trump a 180 Paesi in tutto il mondo, tra cui l’Italia. Ma noi cosa importiamo dagli Stati Uniti e cosa esportiamo?

L’export

Secondo i dati annuali più aggiornati di Istat, durante il 2023 le esportazioni italiane verso gli States hanno raggiunto i 67,3 miliardi di euro, un valore ben superiore alle importazioni, ferme ai 25,2 miliardi di euro. Nel complesso, quindi, l’interscambio commerciale tra i due Paesi vale più di 92 miliardi di euro (la somma tra esportazioni e importazioni), con un saldo commerciale positivo per l’Italia di 42 miliardi di euro. Tra il 2014 e il 2023 il valore delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti è costantemente cresciuto, fatta eccezione per il 2020, condizionato dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19, e il saldo commerciale tra i due Paesi si è via via allargato negli ultimi anni. Tra i settori che la fanno da padrone in materia di export ci sono quelli relativi a macchinari e attrezzature (12,3 miliardi di euro); autoveicoli e mezzi di trasporto stimati complessivamente intorno agli 11,8 miliardi di euro (con i primi che hanno un valore intorno ai 5,7 miliardi e i secondi ai 6,1 miliardi) e, infine, i prodotti farmaceutici (8,01 miliardi). Un made in Italy diverso da quello che solitamente immaginiamo, visto che i prodotti alimentari (il cui export vale poco più di 4 miliardi) valgono molto meno. Altre voci rilevanti sono quelle relative ai prodotti delle altre industrie manifatturiere (il cui valore è di circa 3,8 miliardi) e ai prodotti chimici (2,8 miliardi).

L’import

Storia diversa per quanto riguarda l’import dagli Stati Uniti. In questo caso la prima voce riguarda i prodotti delle miniere e delle cave, che supera un valore di 7 miliardi, seguita dai prodotti farmaceutici (4,3 miliardi) e da macchinari e apparecchiature (1,9 miliardi). L’import raggiunge valori alti anche per prodotti chimici (1,7 miliardi); altri mezzi di trasporto (1,5 miliardi); computer e prodotti di elettronica (1,4 miliardi) e i prodotti della metallurgia (1,2 miliardi).