Dazi, made in Italy più caro: 100 dollari in più all'anno

Introduzione

Fino a 100 dollari in più all’anno: questo l’aumento, con i nuovi dazi imposti da Donald Trump, per ogni famiglia americana che vorrà comprare made in Italy. A fare i calcoli è stato il Centro studi di Unimpresa che stima per i consumatori Usa un incremento medio per persona di 15-21 dollari all’anno, ovvero tra 75 e 100 dollari per famiglia. E se si guarda al totale, si arriva fino a 7 miliardi di dollari annui.

Ma, per fare una stima dei contraccolpi dell’effetto dazi per le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti, bisogna considerare se e quanto i consumatori americani vorranno cambiare abitudini decidendo di rinunciare a comprare italiano e, soprattutto, cosa non comprare più o di meno.