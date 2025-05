Moody's declassa il rating degli Usa da Aaa ad Aa1, outlook stabile

Secondo l'agenzia, "i governi successivi e i funzionari eletti non sono riusciti a concordare misure per invertire la tendenza, il che ha portato a un deficit annuale significativo. Non crediamo che si possano ottenere riduzioni di spesa e deficit con la legge di bilancio attualmente in discussione"

L'agenzia di rating Moody's ha declassato il rating del debito degli Usa da Aaa ad Aa1, aggiungendo un outlook stabile, citando l'aumento del debito statunitense e il suo costo per il bilancio federale. "I governi successivi e i funzionari eletti non sono riusciti a concordare misure per invertire la tendenza, il che ha portato a un deficit annuale significativo. Non crediamo che si possano ottenere riduzioni di spesa e deficit con la legge di bilancio attualmente in discussione", ha affermato l'agenzia in una nota, riferendosi in particolare ai tagli fiscali chiesti da Donald Trump e discussi al Congresso.