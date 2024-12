Introduzione

Dalla Lapponia Svedese alla Tasmania passando per Alaska, Isole Shetland e Canada. Secondo gli esperti il livello di attività solare è attualmente il più alto degli ultimi 20 anni. Una condizione unica per ammirare uno dei fenomeni naturali più straordinari e suggestivi: l'aurora boreale. A cavallo tra il 2024 e il 2025, dunque, la ricerca si fa ancora più emozionante: l’attività geomagnetica si intensifica aumentando le possibilità di avvistare fenomeni particolarmente luminosi anche a latitudini più basse. Abbiamo chiesto a eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in Europa, di aiutarci a stilare una lista dei luoghi in giro per il mondo dove approfittare del massimo solare in avvicinamento per andare alla ricerca della cosiddetta "danza del cielo”.