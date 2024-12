Roma, aprirà in primavera il primo hotel Orient Express al mondo

Situato nell’iconica Piazza della Minerva, nel cuore di Roma, avrà 93 camere (tra cui 36 Suite e 4 Signature Suite) che regaleranno viste panoramiche sul Pantheon e spazieranno tra i 25 e i 235 metri quadrati. Avvio alle prenotazioni per Orient Express La Minerva, il primo hotel Orient Express al mondo, in arrivo nella primavera del 2025. Ospitato nell’antico Palazzo Fonseca (costruito nel 1620 come residenza della nobile famiglia portoghese e convertito in hotel nel 1811) e restaurato sotto la direzione dell'artista, architetto e interior designer franco-messicano Hugo Toro, in collaborazione con Arsenale Group, questo nuovo protagonista dell’hôtellerie capitolina, 5 stelle lusso, celebrerà la storia di Roma attraverso un progetto ispirato alle antiche domus romane e al patrimonio artistico della Città Eterna.

Destinazione esclusiva

“In un periodo di rinascimento per la città, Roma è la cornice ideale per Orient Express La Minerva, un progetto globale che restituisce alla città un palcoscenico storico, che per decenni è stato ritrovo di noti intellettuali e artisti di tutto il mondo. Con l’arrivo di un nome iconico come Orient Express, simbolo universale dell’arte del viaggio dal 1883, l’hotel diventerà una destinazione esclusiva pronta ad accoglie i cittadini e i turisti, offrendo esperienze autentiche e personalizzate, che uniscono lusso, cultura e tradizione” ha dichiarato Giampaolo Ottazzi, Direttore Generale di Orient Express Hotels Italy. “Immerso nel cuore di Roma, non è solo una destinazione per i viaggiatori più esigenti in cerca di esperienze eccezionali, ma anche un punto di incontro per i romani – ha detto Gilda Perez-Alvarado, CEO di Orient Express -. Qui, Orient Express riflette lo spirito della Città Eterna, creando un luogo unico in cui storie e culture si intrecciano. Con grande piacere annunciamo questa prima apertura che darà inizio ad una collezione iconica di hotel, treni e yacht a vela, firmata Orient Express”.