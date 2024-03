La Dolce Vita Orient Express, al via la vendita dei biglietti

Dodici cabine deluxe e 19 suite per un viaggio nel cuore del lusso e dell'epoca d'oro dei maestri del design italiano. Dopo il successo della fase di “prenotazione prioritaria” iniziata nel dicembre 2022, da aprile sarà possibile acquistare i biglietti per i nove itinerari de La Dolce Vita Orient Express. Realizzato da Arsenale e Orient Express (con il supporto di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione Fs e Treni Turistici Italiani), il convoglio entrerà in servizio nel 2025

a cura di Costanza Ruggeri