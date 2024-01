Relax sulla neve, viaggio tra gli chalet con Spa più belli delle Alpi

21/30

Lasciamo la provincia di Bolzano per spostarci in quella di Trento. Alle porte di Vermiglio e a pochi chilometri dal Passo del Tonale, sorge CHALET AL FOSS (poco distante anche dagli anelli dello sci di fondo di Velon e Stavel). La colazione può essere consumata in un letto riscaldato immersi nella neve così come l'apertivivo nelle vasche calde e la cena in mini chalet

Tra le strade di Milano, alla ricerca dei 10 ristoranti più glamour della città