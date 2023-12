Giro del mondo letterario, 30 libri di viaggio da regalare a Natale

1/30

BEST IN TRAVEL 2024, Lonely Planet Italia - Nell'anno in cui festeggia il suo 50esimo compleanno, la celebre casa editrice ha selezionato 50 mete "imperdibili" in giro per il mondo suddivise in cinque categorie: Paesi, città, regioni, Best Value (mete economicamente convenienti) e sostenibilità. Al primo posto della categoria "Paesi" troviamo la Mongolia

