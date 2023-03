Dalla Ruote 66 agli Appalachi, giro del mondo in libreria

8/10

RED FOX ROAD di Frances Greenslade, Keller Editore - Francie ha tredici anni e una passione per l’esplorazione. Per il compleanno riceve in regalo dai suoi genitori un viaggio al Grand Canyon. A bordo di un vecchio pick up, i tre partono dal British Columbia, sbagliano strada e si inoltrano tra le foreste dell’Oregon. Un guasto al veicolo trasformerà la vacanza in una pericolosa avventura. Da leggere per lasciarsi travolgere dall'amore di una ragazzina per la natura

