Urban Spa, tra le oasi di benessere più prestigiose d'Italia

Lasciamo Venezia per spostarci a Verona dove in Corticella Leoni, nel cuore della cittadina veneta, visitiamo la Spa del VISTA Palazzo, cinque stelle luxury a pochi passi dalla casa di Giulietta. Unico hotel in città, il Vista sfoggia una piscina coperta e una Spa Suite di 50 metri quadri, prenotabile per un’ora o per tutto il giorno

