Giro del mondo in un piatto, viaggio tra i ristoranti etnici di Roma

21/30

Restiamo in Oriente ma ci spostiamo in Corea del Sud. In via dei Mille, nei pressi della Stazione Termini, troviamo GAINN dove, dal 2007, lo chef Daniel Kim (membro dell’Associazione Chef Coreani e per tanti anni chef dell’Ambasciata Coreana in Italia) accompagna l'ospite in un vero e proprio viaggio nel gusto

Veneto "on the road", alla scoperta delle Terre del Custoza tra cantine e relais