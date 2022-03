Giornata Mondiale del Sonno, 15 mete per una perfetta "sleepcation"

11/30

Dormire tra i profumi del cioccolato - Lasciamo il Bel Paese per trasferirci in Slovenia dove, a Limbuš, troviamo il CHOCOLATE VILLAGE BY THE RIVER, un luxury glamping che rappresenta un vero e proprio paradiso per gli amanti del cioccolato. Il complesso è immerso in una riserva naturale lungo il fiume e offre una piscina all'aperto e una sauna finlandese

Hôtellerie e design, i 10 alberghi più stilosi e originali del mondo