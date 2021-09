Toscana ‘on the road’, viaggio tra i wine resort del Chianti. FOTO

22/30

Al di sotto dei casali si trovano le antiche cantine utilizzate ancora oggi per l’invecchiamento dei vini. Fattoria Pogni dispone di una Villa e sei appartamenti arredati con gusto ed attenzione al particolare: mobili di antiquariato toscano, parte delle pareti interne in pietra faccia vista, solai e soffitti in travi di castagno e mezzane in cotto fiorentino, pavimenti in cotto fiorentino