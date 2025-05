Atp Roma, Sinner-De Jong nel terzo turno: dove vedere il match

Il numero 1 del mondo, affronta il tennista dei Paesi Bassi nella terza gara del campo Centrale del Foro Italico (non prima delle ore 15) per provare a conquistare un posto agli ottavi. In giornata anche Berrettini contro Casper Ruud. Nel femminile Paolini-Ostapenko. Ieri Musetti ha battuto Nakashima e al prossimo turno affronterà il russo Daniil Medvedev ascolta articolo

Jannik Sinner torna oggi in campo agli Internazionali di Roma. Per il terzo turno sfida Jesper de Jong nella terza gara del campo Centrale del Foro Italico (non prima delle ore 15). Sarà invece Matteo Berrettini ad aprire il turno serale con la prima gara del Centrale contro Casper Ruud. Nel femminile Paolini-Ostapenko, invece, seconda gara del diurno ancora sul Centrale.

Dove vedere Sinner Il match tra Jannik Sinner e Jesper de Jong è in programma sul Centrale oggi, lunedì 12 maggio, non prima delle ore 15. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La vittoria con Navone Sabato Sinner ha esordito sul Centrale battendo l'argentino Navone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, centoquattro giorni dopo l'ultima partita, archiviando così la sospensione di tre mesi concordata con la Wada per la vicenda Clostebol. L’altoatesino ha allungato a 22 il numero di vittorie consecutive. Resterà numero 1 al mondo almeno fino al Roland Garros, il torneo che lo scorso anno lo ha incoronato al vertice del ranking Atp. Vedi anche Atp Roma, Sinner-Navone 6-3, 6-4. Jannik va al terzo turno