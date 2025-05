Atp di Madrid, Musetti perde in semifinale contro Draper

Si è fermato in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. L'azzurro è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6. In finale Draper affronterà il norvegese Casper Ruud. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 10 e 11esimo del ranking mondiale, si è arreso al britannico, quinta forza del tabellone e numero 6 Atp, dopo un'ora e 58 minuti di gioco. Per l'azzurro, quest'anno finalista a Montecarlo, la soddisfazione di raggiungere da lunedì Jannik Sinner nella top 10 della classifica Atp.