Serie A, Torino-Venezia 1-1: gol di Perez-Vlasic. HIGHLIGHTS

La 35esima giornata di campionato si è aperta con il pareggio tra i granata e la squadra di Di Francesco. Attimi di paura per il tecnico del Toro, che si è brevemente accasciato in campo, per poi riprendersi subito

La cronaca di Torino-Venezia (GLI HIGHLIGHTS)

Al 5' il Venezia esulta per l'1-0, ma arriva subito il Var ad annullare il gol di Zerbin: è fuorigioco di Gytkjaer. La prima rete del match sarà comunque dei ragazzi di Di Francesco. La firma Perez, al 36'. Il Toro prova a raggiungere gli avversari - lo fa soprattutto Biraghi - ma la difesa del Venezia tiene bene. Nel secondo tempo attimi di paura allo stadio per le condizioni di salute del tecnico del Torino, Paolo Vanoli: dopo la concessione di un calcio di rigore per i granata, intorno al 73', si è accasciato improvvisamente a terra, senza però mai perdere conoscenza. Aiutato dai medici della squadra si è rialzato in fretta, riprendendo posto in panchina con l'allenatore del Venezia, subito accorso a sincerarsi delle condizioni del collega. Ormai al 77', sul rigore i granata riescono a portare la partita sull'1-1, con gol di Vlasic. Nei sette minuti di recupero il Toro sfiora il bis, con Adams ed Elmas, ma non sfonda. Finisce 1-1, Venezia ancora in zona rossa.

Il tabellino di Torino-Venezia 1-1

Gol: nel pt 37' Perez, nel st 32' rig. Vlasic

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Maripan, Coco (45' st Masina), Biraghi (45' st Pedersen), Casadei, Ilic, Gineitis, Vlasic, Elmas, Sanabria. All. Vanoli.

VENEZIA (3-5-2): Radu, Schingtienne, Idzes, Candè, Zerbin, Perez (13' st Condè), Nicolussi Caviglia, Busio (36' st Doumbia), Haps (36' st Ellertsson), Yeboah (26' st Oristanio), Gytkjaer (26' st Fila). All. Di Francesco.

Ammoniti: Casadei, dalla panchina Di Francesco per proteste