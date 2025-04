Serie A, Udinese-Bologna 0-0. Ora Lazio-Parma e Verona-Cagliari. VIDEO

Prosegue oggi la 34esima giornata di Serie A, segnata dai rinvii per la morte di Papa Francesco . Dopo i risultati di ieri , che hanno visto il Napoli allungare in testa a +3 grazie alla vittoria contro il Torino e la sconfitta dell’Inter in casa contro la Roma, oggi a chiudere la giornata sono le ultime tre partite: alle 18.30 si è giocata Udinese-Bologna, che è terminata 0-0. Alle 20.45, infine, si giocano Lazio-Parma e Verona-Cagliari. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

CAGLIARI (3-5-1-1) : Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Luvumbo; Pavoletti. All. Nicola

VERONA (3-4-1-2) : Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.

PARMA (3-5-2) : Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Ondreijka, Sohm, Keita, Hainaut Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu

LAZIO (4-2-3-1) : Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

La cronaca di Udinese-Bologna (HIGHLIGHTS)

Partono forte i padroni di casa, che dopo appena tre minuti colpiscono la traversa con Davis. L’Udinese propone un calcio diretto e aggressivo, e si rende pericolosa anche con Ekkelenkamp, Payero e di nuovo Davis. Per gli ospiti i più attivi sono Orsolini e Dallinga, ma non arrivano gol nella prima frazione e si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa prima è di nuovo Payero a rendersi pericoloso, poi Orsolini pareggia il conto dei legni colpendo anch’egli la traversa. Nel finale il risultato non si sblocca, e la partita tra Udinese e Bologna termina 0-0.

Il tabellino di Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (36' st Giannetti), Solet, Ehizibue, Atta (42' st Zarraga), Karlstrom, Payero (42' st Lovric), Kamara; Ekkelenkamp (36' st Modesto); Davis (36' st Iker Bravo). All.: Runjaic.

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer (1' st Pobega), Freuler (38' st Moro); Orsolini, Odgaard (18' st Fabbian), Dominguez (18' st Cambiaghi); Dallinga (38' st Castro). All.: Niccolini.

Ammoniti: Ehizibue, Lucumi. Karlstrom, Beukema per gioco falloso, Payero per comportamento non regolamentare.