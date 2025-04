Champions, ecco quando l’Inter affronterà il Barcellona: date e orari

Il calendario partite

Il sorteggio di Nyon aveva già definito il tabellone completo, decretando le sorti per il percorso di ogni club. Sono attesi gli scontri tra Barcellona-Inter e Arsenal-Psg: le due semifinali dell'edizione 2024/25 della Champions. Nel sorteggio erano già state estratte anche le squadre che giocheranno in casa o trasferta: l'Inter giocherà la semifinale di andata in Spagna al Montjuïc mercoledì 30 aprile, mentre il ritorno sarà martedì 6 maggio a San Siro in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.