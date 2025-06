Mondiale per Club 2025, il calendario delle partite: date e orari

Il 17 giugno si gioca la prima partita delle squadre italiane impegnate nel Mondiale per club: Inter-Monterrey. Attenzione però all’orario: complice il fuso, l’incontro avverrà alle 3 del mattino del 18 giugno in Italia. Le altre partite in programma quel giorno sono River Plate-Urawa Red Diamonds, Fluminense-Borussia Dortmund e Ulsan HD-Mamelodi Sundowns. Il 18 giugno, invece, è il momento dei bianconeri: si gioca infatti Al Ain-Juventus, e come nel caso dell’Inter l’incontro in Italia sarà alle 3 del mattino del 19 giugno. Le altre partite della giornata sono Manchester City-Wydad, Real Madrid-Al-Hilal e Salisburgo-Pachuca