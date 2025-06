Nazionale, Gattuso incontra Gravina. E c'è l'idea Prandelli come dt

Potrebbero essere queste le ore decisive per il futuro della panchina, e non solo, della Nazionale italiana di calcio. Gli incontri previsti, nello specifico quello tra l'ex centrocampista del Milan ed il presidente della Figc, potrebbero infatti far chiarezza sui nomi che andranno a comporre lo staff che guiderà gli azzurri

Sono ore febbrili, queste, per il futuro della Nazionale italiana di calcio. Dopo l'addio a Luciano Spalletti ed il rifiuto di Claudio Ranieri, al momento è Rino Gattuso il grande favorito per diventare il nuovo commissario tecnico degli azzurri. Come conferma anche Sky Sport, dopo le chiacchiere a vari livelli degli ultimi giorni, è in programma adesso un colloquio faccia a faccia con il presidente Gabriele Gravina, nel quale il numero uno della Figc esporrà il progetto per il rilancio della Nazionale. L'idea di base è quella di instillare nel gruppo azzurro lo spirito battagliero, e magari vincente, impersonato dai campioni del mondo del 2006. In prima fila nella realizzazione del piano c'è il dirigente accompagnatore, Gianluigi Buffon, il cui parere viene tenuto in decisa considerazione. L'ex capitano della Nazionale, infatti, ha avuto l'incarico dal presidente Gravina di individuare, possibilmente in quella cerchia di campioni che hanno portato l'Italia alla conquista del Mondiale, un commissario tecnico che nei pochi mesi a disposizione riesca ad evitare il naufragio definitivo, ovvero la terza rassegna mondiale di fila senza il nostro Paese.