Calcio, Gattuso in pole per la panchina della Nazionale

Primi contatti tra Gennaro Gattuso e la Figc per prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. Sullo sfondo i nomi di Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. Claudio Ranieri ha invece rinunciato alla proposta di allenare la Nazionale: "Grazie per l'opportunità, ma ho deciso di restare a disposizione della Roma: la decisione è solo mia".

Come detto, tra i nomi - non a caso pescando tra i campioni dell'Italia di Lippi a Germania 2006 - c'è quello di Gennaro Gattuso, 47 anni, libero dopo la fine dell'esperienza in Croazia con l'Hajduk Spalato. Con lui anche alcuni dei suoi ex compagni iridati: come Fabio Cannavaro (51 anni) o Daniele De Rossi (poco più che quarantenne), blasonati in campo ma non con palmares straordinari in panchina. A quasi vent'anni dal mondiale vinto qualcuno di loro potrebbe rivivere il brivido azzurro, ma dalla panchina. Sullo sfondo resta sempre Roberto Mancini che ha dato segnali di disponibilità e di pentimento per come si è conclusa la prima avventura sulla panchina della Nazionale (coronata però dall'europeo vinto nel 2021).