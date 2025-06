Volley, addio a Barbara Siciliano: l'ex azzurra aveva 52 anni

Lutto nel mondo dello sport e della pallavolo in particolare. Il Presidente di Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, il Consiglio di Amministrazione e tutte le società del Consorzio, infatti, "piangono la prematura scomparsa di Barbara Siciliano, pallavolista classe 1972, protagonista nel movimento di vertice del volley italiano con le maglie di Modena, Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri, vestendo in più occasioni anche la divisa della Nazionale italiana". Lo si legge in un comunicato apparso sul sito web della Federazione Italiana Pallavolo.

Le presenze con la Nazionale

La famiglia del volley rosa italiano, si legge ancora, "si stringe attorno al dolore dei parenti in questo momento così difficile". Solamente lo scorso marzo, prosegue FederVolley, "Barbara Siciliano è stata una delle tante giocatrici presenti alla Choruslife Arena di Bergamo per omaggiare il ritorno in un palazzetto cittadino della formazione rossoblù, impegnata nei quarti di finale dei playoff Scudetto Serie A1 Tigotà". Siciliano, viene ricordato infine, ha vestito la maglia della Nazionale collezionando 39 presenze in maglia azzurra. I funerali si svolgeranno domani, sabato 14 giugno, a Sanremo (ore 14.30).