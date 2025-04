Inter-Bayern Monaco, alle 21 il ritorno dei quarti di Champions League

Stasera, a San Siro, i nerazzurri sfidano i tedeschi per conquistare un posto in semifinale: all’andata hanno vinto 2-1. “Servirà una grande gara di corsa e aggressività, di fronte avremo un avversario fortissimo. Ci vorrà una grandissima Inter”, ha detto Inzaghi. Kompany: “Siamo ottimisti, sentiamo l'opportunità di poter arrivare in finale a Monaco”. L’altra partita è Real Madrid-Arsenal, che riparte dal 3-0 di Londra. Già qualificate Psg e Barcellona ascolta articolo

L’Inter è pronta a sfidare di nuovo il Bayern Monaco per conquistare un posto nelle semifinali di Champions League. Stasera, alle 21, a San Siro si gioca il ritorno dei quarti di finale: all’andata la squadra di Inzaghi ha vinto 2-1. L’altra partita in programma oggi è Real Madrid-Arsenal, che riparte dal 3-0 di Londra. Già qualificate Psg e Barcellona (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco (live alle 21) INTER (3-5-2, la probabile formazione): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi



BAYERN MONACO (4-2-3-1, la probabile formazione): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany Vedi anche Champions League, Bayern M.-Inter 1-2. Lautaro e Frattesi gol. VIDEO

Inzaghi: “Ci vorrà una grandissima Inter” L’Inter vuole centrare la seconda semifinale di Champions League dell'era di Simone Inzaghi in nerazzurro. Si trova davanti il Bayern Monaco, che intende ribaltare la sconfitta dell'andata in casa per strappare dalle mani di Lautaro Martinez e compagni il pass per il penultimo atto del torneo. Inzaghi ha spiegato che il successo per 2-1 in Germania non può bastare ai nerazzurri per essere sereni. "Più che tensione, c'è grande orgoglio per come si sta sviluppando questa stagione – ha detto l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia –. Sarà una partita difficilissima, bisogna dimenticare il risultato, ma non la prestazione a Monaco. Servirà una grande gara di corsa e aggressività, perché è un quarto di finale e di fronte avremo un avversario fortissimo. Ci vorrà una grandissima Inter". Vedi anche Semifinale di Coppa Italia, pari nel derby d'andata: Milan-Inter 1-1

Bayern Monaco ottimista La sconfitta dell'andata in casa, intanto, non ha intaccato l'ottimismo del Bayern Monaco: i bavaresi puntano alla semifinale di Champions League con la convinzione di poter ribaltare il ko in Germania. "Dobbiamo partire dal presupposto che i dettagli possono fare la differenza: o sei molto bravo a difendere o sei molto bravo a buttarla dentro. Penso che sia questa la chiave per vincere la partita. Vogliamo dare altre soddisfazioni ai nostri tifosi", ha detto il tecnico Vincent Kompany. "Non ci sarà niente di facile e la partita potrebbe decidersi anche all'ultimo minuto o ai supplementari. Noi siamo ottimisti, sentiamo l'opportunità di poter arrivare in finale a Monaco – ha aggiunto –. Io non penso che la partita di andata sia stata pessima, abbiamo perso 2-1 ma ora dobbiamo pensare che dobbiamo vincere una partita. L'importante è concentrarci sul vincere una partita: non dobbiamo fare 2 o 3 o 4 a 0, basta vincere". Vedi anche Bayern Monaco, il nuovo inno è Montagne Verdi di Marcella Bella

Barcellona e Paris Saint Germain sono le prime semifinaliste Barcellona e Paris Saint Germain sono le prime semifinaliste. Le due squadre ieri hanno perso e sofferto, ma si sono qualificate per il prossimo turno di Champions League grazie alle vittorie nelle gare d'andata. I catalani sono stati sconfitti 3-1 dal Borussia Dortmund, ma grazie al 4-0 dell'andata hanno conquistato la semifinale. Ha rischiato di più il Psg: l'Aston Villa si è imposto per 3-2 davanti al principe William ma le parate di Gigi Donnarumma hanno negato il passaggio del turno (all’andata era finita 3-1 per i francesi). In semifinale il Barcellona attende una tra Inter e Bayern Monaco, mentre il Psg affronterà la vincente dell'altro quarto tra Arsenal e Real Madrid. Vedi anche Champions League, Barcellona e Psg sono le prime semifinaliste. VIDEO