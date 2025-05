Giro d’Italia 2025, oggi 11^ tappa da Viareggio a Castelnovo ne' Monti

L'edizione numero 108 prosegue con una frazione lunga 186 km, con un dislivello di 3.850 metri e con salite che raggiungono anche il 19% di pendenza. Si parte dalla Toscana per arrivare in Emilia Romagna, superando tre Gran Premi della Montagna. Ieri a vincere la decima tappa è stato Hoole e in maglia rosa c'è Del Toro ascolta articolo

L’edizione numero 108 del Giro d'Italia prosegue oggi con l’undicesima tappa, da Viareggio a Castelnovo ne' Monti. La frazione - lunga 186 km, con un dislivello di 3.850 metri e con salite che raggiungono anche il 19% di pendenza - parte dalla Toscana per arrivare in Emilia Romagna. Ieri a vincere la decima tappa è stato Hoole e in maglia rosa c'è Del Toro.

L'undicesima tappa L’undicesima tappa è suddivisa in due parti. La prima, fino a Castelnuovo Garfagnana, è in leggera ascesa ma non presenta particolari difficoltà per i ciclisti. La seconda, che porta al traguardo, è invece caratterizzata da salite impegnative e lunghe discese, sempre su strade di montagna con curve e saliscendi. Tre i Gran Premi della Montagna. Il primo è la salita di San Pellegrino in Alpe, di categoria 1, che si conclude circa 1,5 km dopo il paese: con le sue pendenze intorno al 20%, ritorna nel percorso dopo 25 anni dall’ultima volta e rappresenta il settore più duro dell’intero Giro 2025. Il secondo Gpm, di categoria 2 e con pendenze fino al 10%, è intorno al km 140 con la salita di Toano. Il terzo Gpm, anche questo di livello 2, è la salita Pietra di Bismantova: arriva fino al 12% di pendenza e porta direttamente a Castelnovo ne’ Monti. Gli ultimi 3 km sono caratterizzati da una rampa a salire e poi una breve discesa che porta dentro l’abitato, con alcune curve impegnative. L’ultimo km è tutto in salita. Il rettilineo finale, di 100 metri, è su asfalto. Vedi anche Giro d'Italia 2025, il percorso e le tappe dell'edizione numero 108

Gli orari e i favoriti L’undicesima frazione è in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. La partenza è fissata alle 12.05, l’arrivo è previsto intorno alle 17.30. I favoriti per questa tappa sono gli scalatori. Si tratta di una frazione adatta alle fughe, per cui ci si aspetta di vedere diversi attacchi nel gruppo.