Giro d’Italia, oggi decima tappa Lucca-Pisa: percorso, orari, favoriti

La decima tappa è una cronometro - la seconda dopo quella di Tirana del secondo giorno - quasi pianeggiante, con una breve salita a metà percorso e senza Gran premi della montagna. Si parte da Lucca, con il giro delle mura cittadine. Poi si raggiunge la statale del Brennero con una serie di svolte. Dopo il primo rilevamento intermedio, il percorso diventa diritto e sempre in lievissima ascesa fino alla galleria dei Monti Pisani (950 m). Segue una serie di tornanti ampi e veloci che porta a San Giuliano Terme e poi alla frazione di Asciano. Sempre su rettilinei si raggiunge, a 3 km dall’arrivo, l’abitato di Pisa. Gli ultimi chilometri presentano diverse curve in sequenza e attraversamenti dell’Arno. Poi si lascia il lungofiume per andare verso il centro storico. L’arrivo è accanto alla torre pendente: a 500 metri dal traguardo inizia un tratto lastricato che termina all’ultima curva, poi il rettilineo finale su asfalto

Gli orari e i favoriti

La decima frazione è in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. La partenza del primo corridore è fissata alle 12, l’arrivo dell’ultimo è previsto intorno alle 17.15. I favoriti di questa tappa sono i campioni delle cronometro, gli specialisti delle lancette. Occhio anche agli uomini di classifica abili contro il tempo, che proveranno a guadagnare terreno su tutti gli altri.