Champions League, Barcellona e Psg sono le prime semifinaliste. VIDEO

Sono Paris Saint-Germain e Barcellona le prime due semifinaliste della Champions League 2024/25. I parigini, dopo la vittoria interna per 3 a 1 contro l’Aston Villa, si sono qualificati al prossimo turno nonostante la sconfitta a Birmingham per 3-2. I catalani invece, forti della vittoria per 4 a 0 in casa all’andata, hanno strappato il pass per il penultimo atto perdendo a Dortmund contro il Borussia con il punteggio di 3-1. Adesso il Psg aspetta la vincente di Real Madrid-Arsenal (3 a 0 per i londinesi all’andata) e il Barcellona una tra Inter e Bayern Monaco (2-1 per i nerazzurri nell’andata in Germania). (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).