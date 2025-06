Calcio, Napoli: De Bruyne a Roma per le visite mediche

L'ex stella del City è atterrato a Fiumicino per sbrigare l'ultima formalità prima dell'annuncio ufficiale da parte del club partenopeo. Il centrocampista belga, secondo quanto emerso, firmerà un contratto biennale con la possibilità di un'estensione per una terza stagione

Il calciomercato della serie A sta entrando nel vivo e lo fa con un acquisto importante da parte del Napoli di Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto. Infatti, dopo aver detto sì al suo trasferimento nel club partenopeo, Kevin De Bruyne è atterrato a Roma per sostenere le visite mediche, ultimo step prima dell'annuncio ufficiale. Il Napoli rafforza dunque la rosa con il centrocampista belga, ex stella del Manchester City, giunto proprio questa mattina a Fiumicino con un volo privato e tra il giubilo dei tifosi. L'accordo tra le parti è stato formalizzato in ogni dettaglio, con la documentazione già completata. De Bruyne, secondo quanto emerso, firmerà un contratto biennale con la possibilità di un'estensione per una terza stagione.