13/13 ©Ansa

Si arriva così a questa stagione magica. Il cammino entusiasmante in Champions League viene interrotto dall’eliminazione ai quarti con il Milan. Ma in campionato il Napoli è una macchina perfetta e dopo la pausa invernale per i Mondiali in Qatar fa il vuoto in classifica andando a vincere il terzo scudetto della sua storia, il primo in Italia nella carriera di Spalletti

Scudetto Napoli, De Laurentiis: "Grazie, abbiamo vinto insieme"