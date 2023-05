L'ex moglie di Maradona: in cielo si festeggia

Claudia Villafane, ex moglie di Diego Maradona e madre di Dalma e Giannina, ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare lo scudetto ottenuto dal Napoli. Un'immagine mostra un cielo azzurro con le scritte "Napoli Campione d'Italia" e "di sicuro state festeggiando, il cielo è in festa", riferendosi al campione scomparso quasi tre anni fa che aveva guidato la squadra azzurra alla conquista dei primi due titoli.