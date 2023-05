10/21 ©Ansa

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto una scelta controcorrente: ha preferito non seguire la squadra a Udine ma restare a Napoli: "Oggi è il coronamento di un'attesa di 33 anni. Io quando arrivai dissi dieci anni per l'Europa, promessa mantenuta in anticipo, poi dissi dieci anni per lo scudetto e ce l'abbiamo fatta prima. Ora rivincerlo, rivincerlo e poi ci manca la Champions", ha detto dopo la vittoria"