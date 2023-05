Festa scudetto, un parroco tifoso lo mette su facciata chiesa

Don Valentino De Angelis, parroco dell'antica chiesa di Santa Maria dei Miracoli, da tifoso del Napoli ha installato sulla gialla facciata della sua chiesa del Rione Sanità un grande scudetto. “Se quello conquistato con Maradona era il primo dei miracoli - spiega all'Ansa - questo non è da meno e la sua conquista, sempre con l'aiuto della mano della Madonna, è sicuramente anche una forma di riscatto per la gente di Napoli”. “Il quartiere come si vede - dice Don Valentino - si è attivato per prepararsi all'evento e la chiesa non poteva esimersi aggiungendo un po’ di colore alla facciata per unirsi alla comunità e alla citta alle celebrazioni di questo evento”. “Cosa ne pensano i parrocchiani? Loro - dice sorridendo Don Valentino - da tempo si sono abituati al parroco tifoso che utilizza spesso la metafora del calcio come senso di appartenenza ad un gruppo ad una squadra per puntare ad un obiettivo magari di riscatto sociale”.