Serie A, Lecce-Como 0-3. Ora Monza-Napoli, stasera Roma-Verona. VIDEO

È iniziata oggi la 33esima giornata del campionato di Serie A. Nella partita della 15 Lecce-Como è finita 3-0 per gli ospiti. Alle 18 è iniziata Monza-Napoli, alle 20.45 chiude il sabato Roma-Verona. Il turno prosegue domenica con Empoli-Venezia alle 15, Bologna-Inter alle 18 e Milan-Atalanta alle 20.45. Lunedì in programma Torino-Udinese alle 12.30, Cagliari-Fiorentina alle 15, Genoa-Lazio alle 18 e Parma-Juventus alle 20.45 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Lecce-Como

Il Como vince 3-0 a Lecce. Gli ospiti partono forte e creano occasioni soprattutto con Paz e Douvikas. I padroni di casa alzano il ritmo e vanno vicini al vantaggio prima con Morente e poi con Krstovic: quest’ultimo trova il gol, ma viene annullato per fuorigioco. Al 33’ arriva la rete del vantaggio del Como: Paz serve Diao, che a tu per tu con Falcone non sbaglia. Il primo tempo finisce 1-0 per la squadra di Fàbregas. Il Como raddoppia all’84’: punizione battuta da Da Cunha, Goldaniga di testa infila la palla in rete. Tris degli ospiti al 91’: assist di Strefezza, a battere Falcone è ancora una volta Diao. Lecce-Como finisce 0-3: per gli uomini di Fàbregas è la terza vittoria consecutiva in Serie A.

Il tabellino di Lecce-Como 0-3 (HIGHLIGHTS)

34' pt Diao, 39' st Goldaniga, 47' st Diao



LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly (1' st Berisha), Ramadani (34' st Rebic); Pierotti (9' st N'Dri), Helgason (9' st Pierret), Morente (23' st Banda); Krstovic. All.: Giampaolo



COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle (46' pt Moreno); Perrone (37' st Caqueret), Da Cunha; Ikonè (23' st Strefezza), Nico Paz (37' st Engelhardt), Diao; Douvikas (37' t Gabrielloni). All.: Fabregas



Ammoniti: Coulibaly, Valle, Goldaniga, Perrone, Berisha, Engelhardt per gioco falloso; Ikonè e Krstovic per reciproche scorrettezze.