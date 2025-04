E.League, in campo Lazio-Bodo Glimt. Conference, Fiorentina-Celje 2-2

Al Franchi i viola soffrono e pareggiano ma grazie alla vittoria in trasferta dell’andata eliminano gli sloveni e passano il turno conquistando un posto in semifinale. Nei quarti di Europa League, invece, all’Olimpico i biancocelesti stanno cercando di ribaltare il 2-0 subìto in Norvegia

Giovedì di coppa per le squadre italiane rimaste in corsa tra Europa e Conference League. La prima a scendere in campo è stata la Fiorentina che nel ritorno dei quarti di finale di Conference ha ospitato gli sloveni del Celje. Si partiva dal 2-1 conquistato dai viola in trasferta nella gara di andata. La squadra di Palladino questo pomeriggio al Franchi ha pareggiato 2-2, un risultato che vale il passaggio del turno e la conquista di un posto in semifinale dove incontreranno gli spagnoli del Real Betis. Per l’Europa League, invece, alle 21 all’Olimpico è iniziata Lazio-Bodo Glimt, ora in corso. I biancocelesti devono ribaltare il 2-0 subìto all’andata in Norvegia per provare a conquistare un posto tra le semifinaliste (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).