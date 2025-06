Calcio, chi guiderà l'Italia dopo l'addio a Spalletti? I favoriti

La gara contro la Moldavia sarà l'ultima in panchina, da ct, per Luciano Spalletti che dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 è stato esonerato. "Il presidente Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è". Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, l'allenatore toscano ha annunciato che il suo addio alla guida della Nazionale è ormai realtà. Spalletti, ha ammesso, nonostante le difficoltà non si sarebbe dimesso di sua iniziativa ma il confronto con il presidente federale è stato decisivo. "Esonero è", ha ribadito Spalletti, visibilmente deluso ma sereno. "Vado in panchina contro la Moldavia, poi risolveremo il contratto", ha aggiunto il ct. Ora, come è normale che sia, si apre il toto-successore sulla panchina azzurra.