Qualificazioni Mondiali, oggi Italia-Moldavia: è l'ultima di Spalletti

La Nazionale italiana torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026: per la quarta giornata della fase a gironi gli azzurri giocano contro la Moldavia, nel tentativo di riprendersi dalla sconfitta per 3-0 inflitta dalla Norvegia. Fischio d’inizio alle 20:45, allo Stadio Mapei di Reggio Emilia. Quella di oggi sarà anche l’ultima partita di Luciano Spalletti come allenatore, esonerato dal presidente della Figc Gravina.