Qualificazioni Mondiali 2026, stasera a Oslo si gioca Norvegia-Italia

Alle 20.45, all’Ullevaal Stadion della capitale norvegese inizia il cammino della Nazionale di Luciano Spalletti nel girone di qualificazione per il Mondiale dell’anno prossimo. Solo la prima del raggruppamento si qualifica direttamente, quindi il match odierno si profila già come una sorta di spareggio. Gli Azzurri devono fare i conti con numerose assenze, soprattutto in difesa

L'Italia di Luciano Spalletti comincia questa sera a Oslo contro la Norvegia il suo cammino nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 . Un match che pur non essendo uno spareggio è considerato già un bivio fondamentale per non rischiare di fallire la terza qualificazione consecutiva alla rassegna. La Norvegia dello spauracchio Haaland ha già giocato e vinto due partite, con 9 gol fatti e 2 subiti. La sfida per il pass Mondiale del girone sarà quasi sicuramente un testa a testa con la nazionale allenata da Solbakken. Gli azzurri dovranno assolutamente non perdere, e anche un pari sarebbe premessa di un percorso tutto in salita. Solo il primo posto nel girone vale l'accesso diretto al torneo 2026, agognato traguardo per entrambe le nazionali. Se gli azzurri mancano dal Mondiale dal 2014, gli scandinavi non vi partecipano addirittura dal 1998 e sanno di avere a disposizione un'occasione unica per sfatare il tabù.

Le tante assenze nell’Italia

Al caso Acerbi e alle assenze in difesa (Buongiorno tornato a casa dopo il primo giorno di ritiro, poi Gabbia infortunato) e a centrocampo (Locatelli out), si è aggiunto anche il forfait dell'ultima ora di Kean. Spalletti confidava sulla sua vena realizzata per bilanciare l'attacco impressionante della Norvegia, ora la preoccupazione non è solo chi marcherà Haaland (Bastoni, Coppola o Gatti?) ma anche chi finalizzerà il gioco del centrocampo (toccherà a Retegui).

La probabile formazione

Vista l'emergenza in difesa, Spalletti ha lasciato intendere di aver già scelto il centrale del terzetto ("ci può giocare lo stesso Bastoni, Coppola o Rugani"), per il quale in origine era stato chiamato Acerbi. La formula giusta per mettere in difficoltà la miglior Norvegia di sempre dovrebbe essere il centrocampo. Tonali dovrebbe agire dietro Retegui, in coppia con Raspadori o Frattesi, per infittire la rete azzurra di possesso palla e sfruttare gli spazi tra le linee.