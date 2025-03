Mondiali 2026, per l'Italia scoglio Norvegia. Chi si è già qualificato

L'eliminazione dalla Nations League complica i piani degli Azzurri, ora inseriti in un girone da cinque squadre con la Norvegia dello spauracchio Haaland. Prima sfida in programma il 6 giugno. Intanto, dall'Oceania arriva la seconda squadra a strappare il pass per la Coppa del mondo ospitata da Usa, Canada e Messico

Il pirotecnico pareggio per 3-3 con la Germania è costato all'Italia di Luciano Spalletti l'eliminazione dalla Nations League e qualche piccolo grattacapo in più in vista del percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, infatti, dopo la partita di ieri sera hanno conosciuto le avversarie che dovranno affrontare per strappare il pass e tornare a disputare un torneo che manca da Brasile 2014 . Saranno Norvegia, Israele, Estonia e Moldova le sfidanti dell'Italia che, qualificandosi alla final four di Nations League, avrebbe avuto in sorte un girone più morbido e con solo tre avversarie, vale a dire Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. A destare qualche preoccupazione è soprattutto la Norvegia di Erling Haaland, una selezione che forte anche della presenza di giocatori come Odgaard, Sorloth, Nusa e Ryerson può legittimamente pensare di dare fastidio agli Azzurri per la conquista del primo posto. La prima sfida tra le due Nazionali andrà in scena il 6 giugno, mentre il 9 l'Italia afronterà la Moldova.