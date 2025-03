Nations League, alle 20.45 Germania-Italia. Le formazioni ufficiali

Torna in campo questa sera a Dortmund la Nazionale guidata da Luciano Spalletti, nel ritorno dei quarti di finale della Nations League contro la Germania: gli Azzurri sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 2 a 1 subita all’andata per accedere alle semifinali del torneo. C’è Daniel Maldini al fianco di Moise Kean nell'attacco azzurro, con Ricci a centrocampo al posto di Rovella. Al centro della difesa Buongiorno, a sinistra Gatti con Di Lorenzo che avanza sulla linea di centrocampo al posto di Politano. Nella Germania, in campo dal 1' il centravanti Kleindienst, che a Milano era subentrato nella ripresa segnando il gol del momentaneo pareggio.