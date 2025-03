F1, Gp di Shanghai: Piastri in pole, le Ferrari dalla terza fila

E' la giornata del Gp della Cina, seconda prova del Mondiale 2025 di Formula 1. Oscar Piastri con la McLaren partirà dalla pole position, la prima in carriera con record della pista per il pilota australiano, ottenuta dopo le qualifiche di ieri. In prima fila, al suo fianco, c'è la Mercedes di George Russell. Seconda fila per Lando Norris su McLaren e Max Verstappen, con la Red Bull. Terza fila, per le Ferrari di Lewis Hamilton, che ieri ha vinto la gara Sprint, con il quinto tempo e Charles Leclerc. Ottavo tempo per Kimi Antonelli su Mercedes. Incubo per Lawson, già ultimo con la seconda Red Bull: partirà dalla pit-lane per cambio di set-up. La gara è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.