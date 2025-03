F1, la Ferrari di Hamilton vince la gara Sprint del Gp di Shanghai

Primo trionfo ufficiale per il pilota britannico della Rossa. Attesa per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per il Gp in programma domani

Lewis Hamilton vince la gara Sprint del Gran Premio di Cina sul circuito di Shanghai, centrando così la sua prima vittoria con la Ferrari. Seconda posizione per Oscar Piastri su McLaren, terza invece per Max Verstappen su Red Bull. Quinto Charles Leclerc sull'altra Ferrari. George Russell su Mercedes ha completato la top five di questa gara. Con questo successo Hamilton ha conquistato, allo stesso tempo, anche la prima vittoria della Ferrari in una gara Sprint. Alle 8 i piloti saranno di nuovo in pista per la qualifica che deciderà la griglia del GP di domani: si potrà seguire tutto live su Sky Sport e in streaming su Now.