Monterrey-Inter 1-1 al Mondiale per Club 2025

Il tramonto californiano del Rose Bowl regala all’Inter un esordio agrodolce nel Mondiale per Club. Contro il Monterrey finisce 1-1, in una sfida ricca di ritmo e personalità, decisa da due volti esperti del calcio mondiale: Sergio Ramos e Lautaro Martínez. L’inizio è complicato per i nerazzurri, colpiti al 25’ dal colpo di testa del veterano spagnolo, ancora decisivo nonostante il peso degli anni. Ma la squadra di Chivu non si scompone: reagisce con carattere, sfiora il pari con Esposito e trova il gol del pareggio grazie al solito Lautaro, glaciale davanti al portiere nel finale di primo tempo.